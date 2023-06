Uccise un 17enne a Trieste, Kashim condannato a 23 anni

(ANSA) - TRIESTE, 30 GIU - La Corte d'assise del Tribunale di Trieste ha condannato alla pena di 23 anni di reclusione Alì Kashim, il giovane accusato di aver ucciso il 17enne Robert Trajkovic la notte tra il 7 e 8 gennaio 2022 a Trieste.

La Corte ha riconosciuto l'aggravante dei futili motivi e ha concesso le circostanze attenuanti generiche.

Nella precedente udienza il pm Lucia Baldovin aveva chiesto la condanna dell'ergastolo per Kashim e l'aggravante della gelosia come futile motivo. L'imputato è stato condannato anche per occultamento di cadavere, per minacce nei confronti di un'altra persona offesa e per porto d'armi. Kashim sarebbe stato geloso di Robert, che nei giorni precedenti l'omicidio aveva iniziato a frequentare la sua ex fidanzata. (ANSA).