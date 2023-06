Reagisce a rapina e spara, malviventi in fuga

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Ha reagito a due rapinatori che gli avevano portato via l'incasso di 30 mila euro sparando due colpi di pistola. E' successo a Roma, in via Indro Montanelli, nel quartiere Primavalle.

Il gestore di una tabaccheria è stato fermato da due malviventi che armati di pistola gli hanno chiesto di consegnare il denaro che stava portando in banca. L'uomo è stato colpito alla testa con il calcio della pistola. In risposta il commerciante ha sparato due colpi , forse in aria, con la pistola regolarmente detenuta ma i due sono riusciti a fuggire. Sulla vicenda indaga la polizia. (ANSA).