Rapina da 200 mila euro, arrestati marito e moglie

(ANSA) - UDINE, 30 GIU - Una coppia, marito e moglie, di 34 e 30 anni, cittadini italiani, sono stati arrestati dalla Squadra Mobile di Udine, in esecuzione di un ordine di carcerazione del Gip del Tribunale, per una rapina compiuta dodici mesi fa.

La vittima è un imprenditore al quale era stata proposta la vendita di 450 mila tamponi Covid a prezzo estremamente vantaggioso.

Questi è stato dapprima adescato nella abitazione degli arrestati, quindi costretto, sotto la minaccia di un'arma, ad andare in auto in una zona appartata, dove è stato derubato del contante - circa 200 mila euro - custodito nel bagagliaio dell'auto. Gli arrestati sono stati chiusi nelle Case circondariali di Udine e di Trieste. (ANSA).