L'autopsia, Michelle colpita al collo e all'addome

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Ferite da arma da taglio al collo, all'addome e alla schiena. E' quanto emerge dai primi risultati dall'autopsia svolta oggi sul corpo di Michelle Maria Causo, la minorenne uccisa in un appartamento di Primavalle il 28 giugno.

L'esame autoptico è stato svolto presso l'istituto di medicina legale del Policlinico Gemelli. In base a quanto si apprende è stato confermato il quadro delle ferite riscontrare nelle ore successive all'omicidio: Michelle è stata colpita da almeno 6 coltellate inferte con un coltello da cucina. Effettuati i prelievi per gli esami tossicologici. (ANSA).