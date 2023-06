Un'esplosione e poi un incendio agli Studios della Warner Bros, a Los Angeles. È mancata l'elettricità e una colonna nera di fumo si è alzata tra gli uffici e gli immensi teatri di posa della casa di produzione con sede nel comune di Burbank. Le cause non sono chiare e non ci sono ancora dichiarazioni ufficiali in merito. La notizia arriva mentre la città si prepara alla prima grande ondata di caldo in un'estate che finora è stata mite e senza i consueti incendi.