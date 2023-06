Cade in un crepaccio, morto un alpinista sul Monte Bianco

(ANSA) - AOSTA, 30 GIU - Un alpinista francese è morto per le ferite riportate nella caduta in un crepaccio nel massiccio del Monte Bianco. L'incidente - avvenuto giovedì verso mezzogiorno ma la notizia è stata resa nota solo oggi - si è verificato sul ghiacciaio del Miage, a quota 2.200 metri circa. L'alpinista procedeva slegato lungo l'itinerario di rientro dalla salita al rifugio Gonella quando, probabilmente a causa di una distrazione dovuta alla fatica, non ha visto il crepaccio ed è precipitato.

E' finito in fondo alla fessura di ghiaccio dove l'acqua ha provocato una veloce ipotermia, causa del decesso. Sul posto è intervenuto il Soccorso alpino valdostano. Le indagini sono affidate alla guardia di finanza di Entreves. (ANSA).