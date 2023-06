A Milano nascerà il Regolamento contro la mala movida

Il Comune di Milano punta a regolamentare la mala movida in città con una delibera che approvata in giunta e che comprende diversi strumenti.

L'esigenza dell'amministrazione nasce dal fatto che le zone della movida sono aumentate negli ultimi anni diventando circa quindici e poi dalla giurisprudenza che di recente, a Brescia, ha condannato il Comune a risarcire i cittadini. A Milano nascerà quindi un Regolamento dei pubblici esercizi che dovrà anche passare dal vaglio del Consiglio comunale. Il Comune potrà arrivare, nelle zone della movida considerate rosse cioè già molto critiche, anche a contingentare le nuove aperture.

"Dove ci sarà un'indice di criticità potremo introdurre delle regole per contingentare" nuove aperture, ha spiegato l'assessore alla Sicurezza Marco Granelli. "Potremo mettere un blocco delle nuove autorizzazioni o una contingentazione delle nuove", ha precisato ancora. Il nuovo Regolamento contro la mala movida nascerà dopo un monitoraggio in cui la città sarà divisa in zone di criticità.

"Avvieremo subito un percorso, che sarà breve, di studio di tutte le aree della città - ha spiegato l'assessore allo Sviluppo Economico e Politiche del Lavoro Alessia Cappello -, in modo da dividere la città in zone e capire quali sono le più critiche e dove quindi serve un intervento".

Le ordinanze e le misure applicate saranno conseguenza della zona di criticità a cui un'area appartiene e non saranno valide indifferentemente per tutta la città. Il Regolamento sarà in vigore sicuramente dalla prossima estate e nei prossimi mesi arriverà in Consiglio comunale.