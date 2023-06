A Grottammare stop a bici e monopattini su pedonale lungomare

(ANSA) - GROTTAMMARE, 30 GIU - Stop a biciclette e monopattini sul viale pedonale est del lungomare della Repubblica, di Grottammare, Comune bandiera blu in provincia di Ascoli Piceno dalle ore 18 alle ore 23. Dal primo luglio entrerà in vigore, fino al 31 agosto, l'ordinanza del comandante della Polizia locale che dispone l'istituzione del divieto di transito per i velocipedi e per i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica, nell'orario indicato, nel tratto compreso tra il Circolo Tennis e l'intersezione con Corso Mazzini.

L'iniziativa è stata presa dopo segnalazioni di comportamenti non compatibili con il notevole afflusso di pedoni, tra cui bambini, anziani e persone con difficoltà motoria, che caratterizza particolarmente le ore serali del tratto di viale in questione. In passato, il passaggio di velocipedi a forte velocità ha già procurato incidenti, di cui uno molto grave ai danni di una bambina. Una segnaletica indicherà il percorso alternativo per mezzi a pedale e ai monopattini. (ANSA).