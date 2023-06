Uccisa a Roma: minacce sui social per il fermato,'devi marcire'

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - Minacce sui social al 17enne fermato a Roma per la morte di Michelle Maria Causo. Sui profili del giovane sotto ai tanti post, video e foto pubblicati in cui il ragazzo scimmiotta atteggiamenti da trapper, tra spinelli e ostentazione di capi firmati, spuntano frasi come: 'devi marcire', 'non devi vivere', 'guardati le spalle'. Minacce anche da alcuni giovani abitanti del quartiere della famiglia del 17enne: 'A quello gli facciamo la festa', dice un gruppo di ragazzi davanti al portone. (ANSA).