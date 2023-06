Uccisa a Roma: 17enne ha usato un coltello da cucina

(ANSA) - ROMA, 29 GIU - E' stata trovata e sequestrata dagli inquirenti l'arma utilizzata dal 17enne per uccidere Michelle Causo. Si tratta di un coltello da cucina che il giovane avrebbe utilizzato nell'appartamento di via Dusmet a Primavalle per colpire con almeno sei fendenti la giovanissima vittima. (ANSA).