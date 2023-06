Mamme Arcobaleno, esponiamo alle finestre 'Siamo tutte famiglie'

(ANSA) - PADOVA, 29 GIU - Il gruppo Famigie Arcobaleno del Veneto lancia un appello ai cittadini e alle istituzioni pubbliche ad esporre alle finestre e sui balconi uno striscione con lo slogan "Siamo tutte famiglie", in sostegno alle mamme gay che si sono viste impugnare, a Padova, gli atti di nascita dei figli.

"Consideriamo l'impugnazione della Procura, che chiede di cancellare il nome della madre intenzionale e il doppio cognome attribuito al minore - afferma l'associazione - un'azione violenta e prepotente nei confronti dei nostri figli che rischiano di vedersi improvvisamente privati della loro identità familiare e di qualsiasi protezione legale da parte del genitore intenzionale".

Ribadendo la convinzione che "non esistano famiglie di serie A e famiglie di serie B", le mamme arcobaleno lanciano una proposta per contrastare questa discesa in campo dei magisrati: "uniamoci per un'Italia più aperta, civile ed equa, esponendo fuori dalle case, negozi, municipi, uffici e scuole lo slogan 'Siamo tutte famiglie', un'onda di civiltà che investe l'Italia tutta". (ANSA).