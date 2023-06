Il Nunzio a Mosca, speriamo di arrivare alla desiderata pace

(ANSA) - CITTÀ DEL VATICANO, 29 GIU - "La missione che il Santo Padre Francesco ha affidato a Sua Eminenza il cardinale Zuppi è di individuare ed incoraggiare iniziative umanitarie che permettano di iniziare un cammino che, speriamo, possa portare alla tanto desiderata pace. Di questo si è parlato ieri nell'incontro che Sua Eminenza ha avuto con il signor Uchakov".

Lo ha detto il Nunzio a Mosca, mons. Giovanni D'Aniello, parlando nella capitale russa con alcuni giornalisti. Le parole del Nunzio sono rilanciate dalla sala stampa vaticana.

Il Nunzio a Mosca - secondo quanto riferisce la sala stampa vaticana rilanciando le dichiarazioni di monsignor Giovanni D'Aniello - conferma che il cardinale Matteo Zuppi, inviato del Papa in missione di pace, incontrerà questa mattina Maria Llova-Belova, Commissaria per i Diritti dei bambini. La Santa Sede è impegnata nel ritorno dei bambini che, secondo le accuse di Kiev, in questo tempo di guerra sono stati deportati in Russia.

Nel pomeriggio poi l'incontro tra Zuppi e il Patriarca Kirill e di sera la messa del cardinale nella Cattedrale dedicata alla Madre di Dio, per l'incontro con la comunità cattolica che vive in Russia. "Infine, domani, nel primo pomeriggio, Sua Eminenza farà ritorno a Roma", ha aggiunto D'Aniello sempre riferendosi alla missione del cardinale Zuppi. (ANSA).