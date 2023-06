Caos tir al Brennero per incidente in Austria

(ANSA) - BOLZANO, 29 GIU - Caos tir al Brennero, in ingresso verso l'Austria, per un incidente avvenuto di notte in Tirolo.

Alle 3.45 un mezzo pesante ha preso fuoco sull'autostrada dell'Inntal nei pressi di Woergl. L'autostrada è rimasta chiusa per la durata dell'intervento dei vigili del fuoco e del servizio strade fino alle 6 del mattino. Visto che la situazione del traffico non si sbloccava, alle ore 9, la polizia austriaca ha impedito l'ingresso al Brennero ai tir. Una pattuglia messa di traverso ha letteralmente bloccato il valico ai mezzi pesanti.

Da pochi minuti la polizia austriaca fa entrare in Tirolo a singhiozzo un numero limitato di camion. Nel frattempo si è però formata una coda di 30 chilometri di mezzi pesanti che arriva fino a Bressanone. Il traffico leggero transita, seppure con qualche difficoltà, sulla corsia di sorpasso. (ANSA).