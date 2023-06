Al via la ripulitura della statua imbrattata in piazza Duomo

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Hanno preso il via questa mattina in piazza Duomo i lavori di pulizia e restauro della statua equestre dedicata a Vittorio Emanuele II, che era stata imbrattata lo scorso 9 marzo dagli attivisti ambientalisti di Ultima generazione.

Grazie al supporto di un team di professionisti e a un progetto condiviso con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, come spiega il Comune, il monumento sarà ripristinato con l'eliminazione della vernice dalla superfice.

Nelle ore immediatamente successive all'atto vandalico era stata effettuata un'operazione di pulizia ad acqua che non era andata a buon fine.

A seguito di sopralluoghi tecnici è stata stabilità l'impossibilità di procedere con una pulizia ordinaria. La vernice utilizzata, di colore giallo, non è risultata in alcun modo lavabile ed è stata quindi confermata la necessità di effettuare un'operazione di pulizia a cura di un team specializzato di restauratori con l'installazione di ponteggi attorno alla statua equestre.

Il Comune di Milano ha perfezionato la consegna del monumento alla società Vox Media Srl che ha donato alla città l'intervento per un valore economico complessivo pari a 28.950 euro e una durata stimata dei lavori di cinque settimane. (ANSA).