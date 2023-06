Valditara: 'Cittadinanza solidale e più scuola, stop alle sospensioni'

"Il mio obiettivo è una scuola che promuova la cultura del rispetto e rimetta al centro il principio di responsabilità restituendo piena serenità alla comunità educante". Così il ministro dell'Istruzione Francesco Valditara in question time rispondendo ad una interrogazione dell'on Rossano Sasso della Lega. Valditara ha accennato anche al fatto che un 'Piano casa' per il personale della scuola "sarà delineato nelle prossime settimane più' approfonditamente".

"Dobbiamo intervenire su alcuni passaggi che riguardano il voto di condotta e le misure per contrastare forme di bullismo e di mancanza di rispetto. Il caso di Rovigo ha visto un intervento diretto del ministero per ripristinare la adeguata osservanza delle disposizioni governative. Oggi mi sono riunito con il mio staff e abbiamo delineato alcune misure; abbiamo ripensato per esempio l'istituto della sospensione: tenere a casa un ragazzo non serve a nulla.

Abbiamo immaginato invece attività di cittadinanza solidale e più scuola, impegno e studio per chi si rende responsabile di atti di bullismo. Annunceremo presto queste misure e aver dato un segnale di rigore e serietà è una inversione di tendenza importante per quei tanti docenti che tutti i giorni fanno il lavoro più bello del mondo", ha detto il ministro.

"Abbiamo iniziato con varie misure: la chiusura del contratto, l'assistenza dell'avvocatura dello Stato, l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, un piano casa che sarà delineato più approfonditamente nelle prossime settimane. Oggi dobbiamo intervenire in modo netto, in modo chiaro su alcuni passaggi che riguardano il voto di condotta e le misure per contrastare forme di bullismo e di mancanza di rispetto nei confronti dei docenti", ha concluso Valditara.

Il vertice sul bullismo

Si è tenuto questa mattina un incontro fra il ministro dell'Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara e lo staff tecnico del ministero. Si è data lettura della relazione conclusiva dei lavori del tavolo composto da esperti di varia estrazione e dedicato al tema del bullismo. Al termine dell'incontro sono state definite dal Ministro tre direttrici di intervento: ridare valore al comportamento dello studente e al voto di condotta; modificare l'istituto della sospensione; definire presupposti, termini e contenuto delle attività di cittadinanza solidale. Nei prossimi giorni verranno comunicati i dettagli dei singoli provvedimenti. Lo rende noto l'ufficio stampa del ministero dell'Istruzione.