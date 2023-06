Sonniferi ai bimbi migranti, smantellata rete passeur

(ANSA) - TRIESTE, 28 GIU - Botte ai migranti che non volevano camminare e sonniferi ai bambini, affinché non piangessero e non destassero attenzione. E' quanto ha accertato la Dda di Trieste e la Polizia di Trieste in un'inchiesta che ha portato allo smantellamento di un'organizzazione dedita al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. I passeur raggiungevano a piedi attraverso i boschi il confine tra Slovenia e Croazia per recuperare gruppi di migranti e accompagnarli, sempre a piedi, fino a Pomjan, in Slovenia. (ANSA).