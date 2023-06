Ragazza minorenne accoltellata a Roma, sospettato un coetaneo

E' una minorenne romana la ragazza trovata morta in un carrello della spesa accanto ad un cassonetto dell'immondizia a Primavalle. Al vaglio degli inquirenti c'è la posizione di un ragazzo, anche egli minore di 18 anni, che sarebbe stato visto uscire da uno stabile con il carrello che grondava sangue. La ragazzina potrebbe essere stata uccisa a coltellate. Sul caso indaga la Squadra Mobile e il commissariato locale.

Il corpo è stato segnalato da un passante alla polizia nel pomeriggio intorno alle 15.

Il macabro ritrovamento è stato fatto in via Stefano Borgia nel quartiere Primavalle. Sul posto gli agenti della Squadra Mobile, i colleghi del commissariato locale e la scientifica per i rilevi