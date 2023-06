Minaccia con un taser Ilona Staller, per il figlio divieto di dimora

Il tribunale di Roma, al termine dell'udienza per direttissima, ha disposto il divieto di dimora nel Comune di Roma per Ludwig Koons, figlio di Ilona Staller. L'uomo era stato arrestato ieri dai carabinieri della stazione Roma La Storta dopo una denuncia della ex diva del porno.



Staller avrebbe raccontato che il figlio l'ha minacciata con un taser nel tentativo di ottenere soldi da lei. Nel corso di una perquisizione i militari hanno trovato il taser. Nel corso dell'udienza Koons ha ammesso di avere avuto litigi con la madre ma di non "averla mai minacciata. Il taser è un regalo di un mio amico, non sapevo fosse illegale".