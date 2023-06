Esodo d'estate, in arrivo il bollino rosso per tre weekend

L'esodo estivo dei vacanzieri verso le località balneari e montane sta per cominciare, e se nel mese di luglio è previsto traffico intenso più o meno ogni weekend, le criticità si concentreranno soprattutto negli ultimi due fine settimana di luglio, da sabato 22 a domenica 23 e da giovedì 28 sera al domenica 30, giorni marcati dal bollino rosso. Facile prevede che anche il primo weekend di agosto sarà connotato da traffico intenso, addirittura da bollino nero, ma si attendono i dati ufficiali. Poi ci saranno le fasi di rientro dalle località vacanziere verso le città che segneranno un aumento della circolazione a fine agosto.

Questi i dati forniti dalla Polizia di Stato in base al calendario con i bollini di traffico per il mese di luglio, costruito grazie ai dati elaborati da Viabilità Italia e illustrato nel corso della presentazione della campagna 'E...state della con noi', dedicata all'educazione stradale che partirà il 30 giugno e si concluderà il 3 settembre.

In realtà già a partire dal prossimo fine settimana, quello che segna la fine di giugno si registrerà, un significativo incremento della circolazione stradale verso le principali località vacanziere. Una situazione di traffico intenso con possibile criticità si registrerà invece a partire dai weekend successivi di luglio fino a raggiungere il picco proprio alla fine del mese e nel primo weekend di agosto.

Ed è in vista dell'intensificarsi dei flussi che parte la campagna della Polizia Stradale, che ha come obiettivo quello di fornire una serie di consigli utili nell'ottica di "una guida prudente e rispettosa del codice della strada", ha spiegato il direttore Filiberto Mastrapasqua.

L'iniziativa toccherà 27 località balneari e in ognuna delle principali piazze sarà presente un simulatore di guida in stato di ebrezza ed altre attività interattive per sensibilizzare i vacanzieri ad adottare una serie di accorgimenti per non distrarsi al volante. Tra i consigli forniti dalla Stradale per prevenire gli incidenti e viaggiare in sicurezza, c'è quello di indossare la cintura di sicurezza, procedere entro i limiti di velocità, non assumere alcol o sostanze stupefacenti, rispettare la distanza di sicurezza ed effettuare i dovuti controlli sul veicolo prima della partenza.

"E' fondamentale con questa campagna - sottolinea Mastrapasqua - intercettare le fasce più giovani, perché saranno i guidatori di domani" ed anche per preverire i tanti e continui incidenti mortali.