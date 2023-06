AccadeOggi

ROMA - Camera ore 13.30 Mes in commissione Esteri

ROMA - Senato ore 15.00 Question time

BERLINO - Germania, inflazione armonizzata Ue di giugno

FRANCOFORTE - Bce, pubblicazione bollettino economico

MADRID - Discorso di Powell (Gov.Fed)

TRECATE (NOVARA) - Villa Cicogna, via Ferraris ore 17.00 Conferenza stampa sull'avvio della produzione di biocarburante avanzato da biomasse di 2/a generazione nella Raffineria Sarpom. Con il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin, il presidente della Regione Cirio e l'assessore regionale Marnati

BRUXELLES - Vertice Ue

BRUXELLES - Conferenza stampa del segretario generale della Nato Jens Stoltenberg con il premier bulgaro Nikolai Denkov

NEW YORK - Voto sul Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite sul rinnovo della missione di mantenimento della pace in Mali

PARIGI - Conferenza Generale Straordinaria dell'Unesco per esaminare il ritorno degli USA

MILANO - Corte d'Assise ore 9.30 Processo a Rosa Fabbiano, accusata di aver ucciso l'anziana madre trovata due mesi dopo morta nella vasca da bagno nella sua casa di Melzo

SCHIO - Chiesa di San Francesco, via Leonardo Da Vinci, ore 9.00 Inaugurazione della scultura "Let the Oppressed Go Free" di Timothy Schmalz dedicata a Santa Bakhita e alla lotta contro la tratta di esseri umani, con il Cardinal Pietro Parolin, Segretario di Stato Vaticano ed il sindaco Valter Orsi

CITTA' DEL VATICANO - Basilica Vaticana ore 9.30 Il Papa presiede la Messa per i Santi Pietro e Paolo

CITTÀ DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12.00 Angelus del Papa