Villa Maraini protesta in piazza del Campidoglio, servono fondi

(ANSA) - ROMA, 27 GIU - Villa Maraini sta manifestando in piazza del Campidoglio per protestare contro la mancata erogazione da parte di Regione Lazio e Roma Capitale "dei fondi necessari a garantire un sufficiente livello di assistenza agli oltre 600 malati di droga che ogni giorno ci chiedono soccorso".

Circa 300 persone, secondo i promotori, stanno manifestando nella piazza esponendo manifesti con su scritto: "L'indifferenza uccide più della droga", o "Gualtieri ci fai ghosting?".Ed ancora: "Dal 2015 in lutto per tutte le persone che non abbiamo potuto salvare" ed anche "Trattateci come il canile comunale".

Tra gli slogan urlati dai manifestati "basta lottare, lasciateceli curare". Dall'impianto audio vengono anche diffuse note della marcia funebre di Mozart . (ANSA).