Ventenne trovato morto per strada nel Milanese

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - Aveva il volto tumefatto e gravi lesioni alle gambe un ventenne che è stato trovato morto stamani sul ciglio della provinciale 162 all'altezza di Cascina Carla, a Cornaredo, nel Milanese. I carabinieri di Corsico ipotizzano che l'uomo possa essere stato vittima di un regolamento di conti nell'ambito dello spaccio di droga nella zona. La vittima è probabilmente di origini nordafricane ed aveva intorno ai 20 anni. Non aveva con sé documenti ed era scalzo. Le scarpe sono state trovate a poca distanza. I carabinieri hanno trovato un cellulare senza sim.

Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione Investigazioni Scientifiche del Nucleo Investigativo di Milano, mentre la Procura ha disposto l'autopsia I Carabinieri sono al lavoro per identificare la vittima e accertare se la morte sia da mettere in relazione appunto allo spaccio nei boschi vicini. (ANSA).