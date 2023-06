Truffano nonna di 101 anni a Napoli, due arresti dei carabinieri

(ANSA) - NAPOLI, 27 GIU - Credendo di aiutare il nipote, una anziana donna di ben 101 anni, ha consegnato i suoi dati personali a due giovani truffatori che però sono stati subito individuati e arrestati dai carabinieri mentre prelevavano 500 euro con il bancomat e il pin della vittima: è successo nel quartiere Vomero di Napoli dove i militari della stazione Vomero hanno arrestato in flagranza due persone per truffa: si tratta di Emmanuel Dattilo e Vincenzo Spera, entrambi napoletani 26enni.

L'anziana ha ricevuto una telefonata da un finto nipote in difficoltà, che le ha chiesto il bancomat e il pin per il pagamento dell'ormai tristemente noto "pacco che sta arrivando".

Credendo di aiutare il nipote, la donna ha consegnato i suoi dati personali ma grazie all'intervento celere dei Carabinieri il colpo è stato sventato.

La refurtiva è stata restituita all'anziana mentre i due 26enni sono stati chiusi nella Casa Circondariale di Poggioreale, in attesa di giudizio. (ANSA).