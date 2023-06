PODCAST | La tendenza della settimana

E' cominciata l'estate e come ogni anno i temi forti di stagione sono 'le diete dell'estate' e la 'prova costume'. In entrambi i casi c'è implicita la frustrazione su come ci sentiamo inadeguati rispetto a forme fisiche desiderate o indotte da quello che vediamo intorno molto spesso non reale o non comune. C'è chi la vive con ansia, chi si priva della gioia e della salute del mare, chi si copre per non farsi vedere. Eppure una strada c'è: accettarsi e cambiare il proprio dialogo interiore. ASCOLTA IL PODCAST DI ALESSANDRA MAGLIARO