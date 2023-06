E-R negli Usa, Bonaccini rinnova accordo con la Pennsylvania

(ANSA) - BOLOGNA, 27 GIU - Agroalimentare, ricerca e innovazione, big data e nuove tecnologie per cure più efficaci e risposte ai nuovi bisogni di salute. L'Emilia-Romagna rinsalda il rapporto con la Pennsylvania, con cui lo scorso anno ha firmato un'intesa quinquennale. Ad un anno dalla firma, il presidente Stefano Bonaccini, insieme all'assessore regionale all'Agricoltura e agroalimentare, Alessio Mammi, ha incontrato a New York David Briel, viceministro allo Sviluppo e affari internazionali della Pennsylvania.

È stata l'occasione per consolidare le relazioni tra le due regioni, nell'ambito di un quadro che vede in forte crescita gli scambi economici tra Usa e Emilia-Romagna, che nel 2022 realizzato esportazioni per 10,5 miliardi di euro a fronte di importazioni per un miliardo. A trainare sono soprattutto la meccanica con 6,28 miliardi di euro, i medicinali e i prodotti farmaceutici con 1,2 miliardi di euro, l'agroalimentare allargato con quasi 1 miliardo di euro e la filiera dell'abitare con 814 milioni di euro. Di "accordo storico" parla il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "Spingere su sviluppo sostenibile - dice - attrattività di talenti e buona occupazione è per noi un impegno ancora più importante dopo la gravissima alluvione che ha colpito il nostro territorio".

