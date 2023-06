Commissione Orlandi, appello della famiglia alla coscienza dei senatori

"La famiglia Orlandi si appella alla coscienza di ciascun senatore della Repubblica affinché si persegua la massima chiarezza e trasparenza rispetto alla vicenda di Emanuela Orlandi e a tutto quanto a questo caso possa essere correlato". Lo afferma una dichiarazione diffusa dalla legale della famiglia Orlandi, avv. Laura Sgrò, in vista della decisione e dell'eventuale voto sugli emendamenti, oggi pomeriggio, in merito alla Commissione parlamentare d'inchiesta sulla scomparsa di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori. "L'italia tutta merita oggi il segnale che è finalmente finito il tempo in cui non si cerca la verità. Il Parlamento, con l'istituzione di una commissione d'inchiesta, non potrà che essere determinante", aggiunge.

