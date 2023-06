Cagliari da bollino arancione,oggi è la città più calda d'Italia

(ANSA) - CAGLIARI, 27 GIU - Oggi Cagliari è la città più calda d'Italia. Lo conferma il bollettino delle ondate di calore del ministero della Salute, che vede il capoluogo sardo essere l'unico, tra i 27 considerati, contrassegnato con il bollino arancione (massimo livello di rischio per la popolazione fragile), con temperature che arriveranno a 35 gradi. Il vento di maestrale che sta soffiando da qualche giorno sull'Isola, infatti, sta portando l'aria calda dal quadrante nord occidentale della Sardegna a quello meridionale, investendo in pieno il Campidano.

"Il sistema di allarme del ministero è finalizzato alla prevenzione degli effetti delle ondate di calore sulla salute della popolazione - spiegano dal Comune di Cagliari - Con l'allerta arancione le condizioni meteorologiche e le alte temperature possono avere effetti negativi sulla salute della popolazione, in particolare nei sottogruppi di popolazione suscettibili. Sono in stato di allerta i servizi sanitari e sociali".

Domani, mercoledì 28 giugno, ci sarà un leggero miglioramento con il bollino che scenderà al livello giallo (condizione di pre-allerta), mentre giovedì diventerà verde certificando l'assenza di rischio.

Ad oggi nessuna città italiana, tra le 27 considerate, ha avuto il bollino rosso che indica il massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione. (ANSA).