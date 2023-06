Bimba scomparsa: test del Dna agli occupanti dell'ex Astor

Test del dna agli ex occupanti dell'ex hotel Astor e ai reperti sequestrati nelle stanze della struttura all'indomani dello sgombero: i risultati, secondo quanto emerso, potranno servire per future comparazioni. Procedono anche con accertamenti scientifici le indagini su Kata, la bambina peruviana di 5 anni scomparsa il 10 giugno dall'ex albergo a Firenze, dove viveva da mesi con la madre e il fratellino. La procura indaga per sequestro di persona a scopo di estorsione, al momento senza indagati.

Per ricomporre il contesto in cui è sparita la piccola ormai diciassette giorni fa, i carabinieri continuano ad ascoltare, come persone informate dei fatti, gli ex occupanti della struttura. Al vaglio di investigatori e tecnici informatici sono anche i video delle telecamere dislocate anche oltre il quartiere di San Jacopino.