Berlusconi raffigurato da street artist nella via in cui è nato

(ANSA) - MILANO, 27 GIU - La figura di Silvio Berlusconi, in abito blu e l'immancabile cravatta a pois, con un secchiello di vernice bianca e un pennello in mano, sormontata da un cartello che gli intitola la via.

Si intitola "Self Made Man" ed è comparsa la notte scorsa l' ultima opera dello street artist Alexsandro Palombo che ritrae appunto Berlusconi nella via di Milano dove e nato, via Volturno.

Sul secchiello con la vernice, appunto, la scritta "Self made man".

Palombo è ormai noto per queste iniziative: qualche mese fa raffigurò il presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd, Elly Schlein, nude e incinte, nella centralissima piazza San Babila. (ANSA).