Assistenza agli anziani, scoperti 27 lavoratori in nero

(ANSA) - MATERA, 27 GIU - Per aver fatto lavorare in 'nero' 27 persone tra il 2019 e il 2023, nel Materano, una multa di 220 mila euro è stata comminata dalla Guardia di Finanza a una società cooperativa di assistenza domiciliare e ospedaliera per anziani, malati e disabili .

Nel corso delle indagini, è stato inoltre accertato "il pagamento di stipendi con mezzi non tracciabili, in contanti" e che "tre dei lavoratori irregolari, per il periodo in cui hanno prestato attività lavorativa in 'nero' - è scritto in un comunicato delle Fiamme Gialle - sono risultati percettori di Reddito di cittadinanza". (ANSA).