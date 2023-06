Valditara: rispetto scelta di bocciare studente di Abbiategrasso

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - "Rispetto l'autonomia di una scuola che ha deciso in un certo modo, ha assunto le sue informazioni e ha fatto una scelta. Io rispetto quella scelta". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara intervenendo all'evento Futuro Direzione Nord a Milano in relazione al fatto che la famiglia dello studente che ha accoltellato la sua insegnante in un liceo ad Abbiategrasso, nel milanese, farà ricorso contro la decisione della scuola di bocciarlo ed espellerlo. (ANSA).