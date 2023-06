Usa lo smartphone durante la maturità, scatta indagine interna

YDD (ANSA) - SULMONA, 26 GIU - È stato segnalato agli ispettori del ministero dell'Istruzione il caso dello studente del Liceo Vico di Sulmona che, dopo aver utilizzato lo smartphone durante la seconda prova scritta della maturità, è stato estromesso dagli dagli esami in corso.

Le prime verifiche sono scattate in giornata e porteranno, come si apprende dagli addetti ai lavori, all'apertura di un fascicolo indagine interno.

Durante lo svolgimento delle prove scritte dell'esame di Stato, come si legge nella circolare diramata dal ministero, agli studenti è fatto divieto di usare dispositivi elettronici quali telefoni cellulari, smartphone, smartwatch e qualsiasi altro strumento in grado di consultare file, inviare fotografie o utilizzare tecnologie come luce infrarossa o ultravioletta.

