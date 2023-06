Istat, un giovane su 10 lascia prima gli studi superiori

Un giovane su dieci (18-24 anni) in Italia abbandona precocemente gli studi superiori. È quanto si legge nel dossier dell'Istat "Noi Italia 100 statistiche per capire il Paese in cui viviamo" che diffonde dati relativi fino al 2022. È più bassa rispetto alla media Ue (4,9%) la spesa pubblica per istruzione in Italia (il 4,1% nel 2021). Nel 2022, la quota di adulti tra i 25 e i 64 anni con, al più, la licenza media, è stimata al 37,4%. La quota è maggiore nella componente maschile (40,1%), rispetto a quella femminile (34,8%).

Nel 2022, la percentuale di giovani d'età tra i 18 e i 24 anni che ha abbandonato precocemente gli studi è dell'11,5%. Nel Mezzogiorno, l'incidenza raggiunge il 15,1%. Sempre lo scorso anno, i Neet (i giovani che non lavorano e non studiano) sono stimati al 19,0% della popolazione d'età tra i 15 e i 29 anni. Nel Mezzogiorno, l'incidenza è doppia rispetto al Centro-Nord. (ANSA).