Independence Day a Villa Taverna con 3000 ospiti

Sono circa 3000 gli ospiti a villa Taverna per le celebrazioni dell'Independence Day, il Giorno dell'Indipendenza, tra cui molti esponenti della politica italiana, a partire dal vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani che ha affiancato l'incaricato d'affari Usa, Shawn Crowley, sul palco per aprire l'evento, dopo l'esecuzione degi inni nazionali. Tra i presenti, per citarne soltanto acuni, il ministro delle imprese e del made in Italy Adolfo Urso, ma anche Maurizio Gasparri, Mara Carfagna. La serata, come d'abitudine, è all'insegna delle tradizioni americane, fra hamburger e pollo fritto serviti nel giardino della villa decorata da bandiere e drappi a stelle e strisce.

Tajani, con Usa relazioni eccellenti e visione comune - "Le relazioni tra Italia e Usa sono eccellenti, siamo in ottimi rapporti,collaboriamo in tanti settori, c'è una visione comune, a cominciare dalla difesa dell'Ucraina". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine dei festeggiamenti per l'Independence Day a Villa Taverna a Roma. in corso. "Sono stato in visita negli Usa la scorsa settimana, - ha continuato Tajani - grati per aver sempre difeso la democrazia contro le dittature, se c'è stata vittoria è stato anche grazie al sacrificio di tanti ragazzi americani. Siamo stati a rendere omaggio ai caduti ad Arlington". All'evento presso la residenza dell'ambasciatore americano a Roma partecipano circa 3000 ospiti, fra cui diversi esponenti della politica italiana.