Corso di formazione Noidonne, ex detenuta: 'Ne esco più forte'

E' giunto a conclusione il progetto "Noidonne, un @rchivio storico e solidale: opportunità di empowerment per donne in condizioni di fragilità" sulla digitalizzazione del periodico femminista, a cominciare dagli anni '70, e sulla promozione all'inclusione lavorativa e di sviluppo personale delle donne.



Protagonista una 56/enne donna, ex detenuta, Laura B., che ha seguito un percorso formativo sotto la guida dell'Associazione Noidonne TrePuntoZero Aps, e che ora può guardare alla sua vita in modo costruttivo mettendo a frutto le competenze apprese. Come, ad esempio, uso del pc, apprendimento di rudimenti di photoshop e di realizzazione di video: tutto è servito a Laura per acquisire nuove abilità.



Oltre, ovviamente, ad approfondire il clima sociale e politico su cui sono nate le battaglie del movimento femminista e sulle quali relazionava, in quegli anni, Noidonne. "Sfogliando e leggendo quelle pagine - dice Laura - mi sono resa conto di quanto le donne abbiano dovuto subire. Non immaginavo, è inconcepibile per me ora. Sono lotte che hanno permesso di migliorare la vita delle donne. Non finirò mai di ringraziare queste donne che hanno combattuto, che hanno anche perso la vita perché credevano in ciò che facevano. E' grazie a loro che oggi siamo molto più libere. Peccato che si dà tutto per scontato.

Questo progetto meraviglioso mi ha arricchito e sono stata felice di essere stata la scelta per parteciparvi". "All'inizio del lavoro - continua Laura - non mi sentivo adeguata e preparata a leggere cose che riguardavano problemi complessi e a doverci fare dei riassunti e che poi sono stati inseriti nella piattaforma digitale dell'Archivio di Noidonne. Mi sono state vicine delle donne splendide. Mi hanno seguita con pazienza. Ho imparato tanto, ora mi sto anche divertendo a fare elaborazioni grafiche proprio a partire da copertine del giornale". Un percorso formativo che è esempio della necessità di progetti di questo tipo per le donne fragili: "Nonostante le numerose difficoltà che ho incontrato in questo percorso, ho cercato sempre di fare del mio meglio. Esco arricchita di notizie, molto più consapevole dei miei limiti, e della mia forza".



Cominciato lo scorso novembre, il progetto (finanziato dai fondi dell'8XMille della Tavola Valdese) si sta appunto concludendo in questi giorni. L'articolazione del corso ha tenuto conto dell'attività dell'Associazione Noidonne TrePuntoZero Aps, protagonista di una significativa esperienza di volontariato nel cercere femminile di Rebibbia di Roma, dal 2015 al 2019, attraverso un laboratorio di scrittura e giornalismo. Laura stessa ha fatto parte di questi laboratori. Il progetto è stato proprio pensato per unire l'obiettivo di accompagnare una donna in condizioni di fragilità nell'acquisizione di alcune competenze professionali - poi spendibili nel mondo del lavoro - con lo sviluppo del grande progetto di digitalizzazione dell'archivio del periodico iniziato nel 2018 e ancora in corso di completamento. Sul sito sono consultabili le annate di Noidonne dal 1944, comprese le edizioni clandestine.