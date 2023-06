Assalto da film ad un'azienda, spari e auto bruciate

(ANSA) - MILANO, 26 GIU - Assalto da film la notte scorsa a Cambiago, nel Milanese, ai cancelli del polo logistico della Esprinet - azienda italiana attiva nel settore della distribuzione all'ingrosso di prodotti tecnologici - dove una banda ha cercato di fare irruzione. Una delle due guardie giurate in servizio all'esterno dei capannoni ha sparato e il commando è fuggito e ha poi bruciato ad alcuni chilometri di distanza una parte dei 14 veicoli a bordo dei quali era giunto sul posto e che erano stati utilizzati per sbarrare le strade vicine alla struttura. Per cercare di sfondare i cancelli sono stati usati due furgoni. Sull'accaduto indagano i carabinieri (ANSA).