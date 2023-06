Sit-in per Emanuela Orlandi, il Vaticano consente striscioni

I manifestati del sit-in di oggi per i 40 anni dalla scomparsa di Emanuela Orlandi, "qualora vogliano assistere all'Angelus del Santo Padre del prossimo 25 giugno, potranno accedere in piazza San Pietro con maglie a tema e striscioni". E' quanto afferma una nota dei Servizi di sicurezza e Protezione civile del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, Corpo della Gendarmeria, visionata dall'ANSA. La nota reca la data 22 giugno 2023 e si riferisce al sit-in che comincerà stamattina in Largo Giovanni XXIII per poi proseguire alle 12 verso piazza San Pietro.