Si vota fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15

(ANSA) - CAMPOBASSO, 25 GIU - Dalle 7 di questa mattina seggi aperti in Molise per le elezioni Regionali. Si vota oggi fino alle 23 e poi domani dalle 7 alle 15. Subito dopo inizierà lo scrutinio. Sono 393 le sezioni allestite nei 136 comuni della Regione. Gli aventi diritto al voto sono 327.805, ma tra questi ci sono 85mila residenti all'estero. Tre i candidati alla carica di governatore: Roberto Gravina (Movimento 5 Stelle) sostenuto dalla coalizione di centrosinistra (6 liste), Francesco Roberti (Forza Italia) sostenuto dal centrodestra (7 liste) e infine Emilio Izzo sostenuto dalla lista 'Io non voto i soliti noti'.

Sono 20 i consiglieri da eleggere oltre al presidente. Il governatore uscente è Donato Toma (Forza Italia) che negli ultimi cinque anni ha guidato la maggioranza di centrodestra e che non è ricandidato.

Previste quattro rilevazioni dell'affluenza alle urne: oggi a mezzogiorno, alle 19 e alle 23, domani alle 15. (ANSA).