Morto il clochard ricoverato dopo i traumi a Rimini

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - E' morto, all'ospedale Bufalini di Cesena, il clochard 55enne di nazionalità ucraina che era ricoverato da mercoledì, in conseguenza di gravi lesioni riportate alla testa. La procura, come riferisce la stampa locale, ha aperto un'inchiesta e sarà l'autopsia, insieme alle indagini sulle telecamere di sorveglianza, a fornire indicazioni per chiarire se la causa della morte sia stata una caduta accidentale oppure un'aggressione.

L'uomo era stato notato a terra da una signora, mercoledì scorso, a Rimini, che aveva subito avvertito la polizia locale.

Secondo quanto ricostruito il 55enne era sdraiato a terra, con la testa appoggiata a uno zainetto, e sembrava stesse dormendo.

C'era un forte odore di alcol e due confezioni di vino in tetrapack che hanno fatto subito ipotizzare una situazione abbastanza frequente, ovvero che il senzatetto fosse ubriaco.

Gli agenti hanno subito chiamato il 118. Stabilizzato sul posto è stato trasportato al pronto soccorso dell'Infermi di Rimini. Dagli accertamenti sarebbero state riscontrate lesioni compatibili ad un evento traumatico. I risultati degli esami hanno consigliato il suo immediato trasferimento al Trauma center del Bufalini di Cesena dove è stato ricoverato in coma nel reparto di terapia intensiva. (ANSA).