Msf, 'soccorsi 13 migranti, su un gommone da tre giorni'

(ANSA) - CATANIA, 24 GIU - Tredici persone, compresi due minorenni non accompagnati e due donne, sono state salvate dal team di Medici senza frontiere a bordo della Geo Barents. Alla nave ong è stato assegnato il porto di La Spezia, "distante tre giorni e mezzo di navigazione dalla nostra attuale posizione", sottolineano da Msf.

I tredici migranti viaggiavano da tre giorni a bordo su un gommone instabile. Il salvataggio è avvenuto in acque internazionali. Il primo allarme su questa imbarcazione era scattato due giorni fa via Alarm Phone. (ANSA).