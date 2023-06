Consulenza pm, in Visibilia srl 'situazione paradossale'

(ANSA) - MILANO, 24 GIU - "Irregolarità accertate con riferimento a crediti per fatture da emettere, crediti per note di credito da ricevere e crediti finanziari verso terzi" .

E ancora "ulteriori irregolarità estremamente significative, consistenti nella mancata svalutazione dei crediti verso clienti". E' un passaggio di una delle due consulenze della Procura di Milano che riguardano Visibilia srl in liquidazione, la concessionaria della pubblicità per i giornali del gruppo fondato dalla ministra del Turismo Daniela Santanchè e di cui è rimasta socia di maggioranza fino al 2022.

Nella relazione firmata dal professor Nicola Pecchiari, e che ha messo in luce anomalie dal 2016 al 2020, si spiega inoltre che "al 31 dicembre 2018, ultimo esercizio prima del conferimento effettuato nel 2019 a favore della neocostituita Visibilia Concessionaria S.r.l., il patrimonio netto rettificato di Visibilia S.r.l. fosse già negativo per oltre Euro 8,2 milioni".

"Ne consegue che non vi erano assolutamente i presupposti per l'iscrizione di un valore di avviamento da parte della società Visibilia Concessionaria già all'atto del conferimento", valore che al 31 dicembre 2022 è pari a 2.892.613 euro.

In più "si evidenzia (...) una situazione paradossale, ovvero di come sia stato possibile, per una conferente con un patrimonio netto negativo di oltre 8 milioni di euro trasferire un ramo d'azienda valutato positivamente, tanto da consentire alla conferente medesima di rilevare una plusvalenza di Euro 2.971 mila ed alla conferitaria di iscrivere un avviamento di pari importo". (ANSA).