Calcinacci giù da Galleria Principe a Napoli, paura tra turisti

(ANSA) - NAPOLI, 24 GIU - L'ultimo crollo, nemmeno un mese fa, lo scorso 30 maggio. Oggi ancora una volta pezzi di cornicione si sono staccati dal cornicione della Galleria Principe di Napoli: nessuna persona sembra essere rimasta ferita.

Spavento, anche questa volta però, tra cittadini e turisti visto che la Galleria Principe si trova in una posizione centrale e di passaggio della città, tra l'Accademia delle belle arti ed il Museo archeologico. La zona è stata transennata. Più volte, in questi anni, la Galleria, realizzata nella seconda metà dell'Ottocento per essere un centro commerciale, è stata sottoposta ad interventi di restauro. (ANSA).