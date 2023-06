AccadeOggi

Questi i principali avvenimenti previsti per il 25 giugno:

LAMEZIA TERME - Palazzo Nicotera ore 17.30 XII edizione Festival dei libri sulle mafie 'Trame' "Mediterraneo. Crocevia di mafie, migrazioni, sogni" della Fondazione Trame e Associazione Antiracket Lamezia Onlus

NEW YORK - Javits Center Summer Fancy Food 2023, food Aid per la Romagna allo stand Coldiretti, con il ministro dell'agricoltura Lollobrigida

RUSSIA - Sviluppi

GRECIA - Elezioni legislative

CITTA' DEL VATICANO - Piazza San Pietro ore 12.00 Angelus del Papa con i partecipanti al sit-in promosso da Pietro Orlandi a 40 anni dalla scomparsa della sorella Emanuela

CLUJ-NAPOCA (ROMANIA) - ore 18.00 Europei Under 21, Svizzera-Italia

ASSEN - TT Circuit Assen MotoGp Olanda, gara

ROMA - Foro Italico Nuoto, trofeo Settecolli.