Sindaco Sala con un'auto arcobaleno, 'Pride più che mai'

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Dopo i calzini arcobaleno, l'orologio e la camicia a un giorno dal Pride di Milano il sindaco Beppe Sala posa in uno scatto sulle sue pagine social con un'automobile dai colori arcobaleno. Ad accompagnare lo scatto è la scritta 'Pride. Più che mai', a testimoniare il sostegno, attraverso il patrocinio, che Comune e primo cittadino danno ogni anno all'evento milanese.

Domani il sindaco non sarà presente al Pride per motivi personali ma ha incontrato ieri a Palazzo Marino, sede del Comune, gli esponenti delle famiglie arcobaleno e del mondo Lgbtq+ con cui l'amministrazione ha deciso di aprire un tavolo tecnico di confronto sui temi più urgenti, come quello delle trascrizioni dei figli delle coppie dello stesso sesso. (ANSA).