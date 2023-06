Salvini, no al Mes, meglio debito pubblico in mano a italiani

(ANSA) - VENAFRO, 23 GIU - "Per quanto riguarda l'Italia è il paese europeo che sta crescendo di più. I nostri grazie ai nostri imprenditori, ai nostri lavoratori. Non ritengo che ci sia bisogno di mettersi in mano a Fondi stranieri e a soggetti stranieri anche perché 600.000 italiani nei giorni scorsi hanno sottoscritto i buoni del tesoro per più di 18 miliardi di euro: Quindi io preferisco che le infrastrutture italiane, le scuole italiane vengano costruite chiedendo i soldi agli italiani e così il debito rimane italiano". Lo ha detto Matteo Salvini a Venafro per la campagna elettorale in Molise. (ANSA).