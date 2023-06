In auto con mazza da baseball 'boia chi molla', denunciato

(ANSA) - MONZA, 23 GIU - Marito e moglie di 46 e 53 anni, fermati per un controllo dai carabinieri ad Albiate (Monza), mentre erano in auto, sono stati trovati in possesso di una mazza da baseball nera con scritto 'boia chi molla, Dux Mussolini'. Ai militari l'uomo, che viaggiava con la moglie alla guida e la suocera di 80 anni, ha definito l'oggetto "necessario per difesa personale". Il proprietario del veicolo è stato quindi denunciato per possesso di oggetto "atto ad offendere".

