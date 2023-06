Ciclisti bloccano traffico a Milano dopo l'investimento di ieri

(ANSA) - MILANO, 23 GIU - Alle 8 di questa mattina circa un centinaio di ciclisti ha bloccato il traffico in piazzale Loreto a Milano per mezz'ora per chiedere più sicurezza sulle strade dopo l'ennesima morte, ieri, di una donna investita da una betoniera mentre era in sella alla sua bicicletta.

Nel corso della protesta sono stati esposti cartelli con le scritte: 'Milano: dove la merce ha più valore della vita', e 'Basta morti in strada'. (ANSA).