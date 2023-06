Bomba d'acqua su Assisi, allagamenti ed esonda un fiume

(ANSA) - ASSISI (PERUGIA), 23 GIU - Una bomba d'acqua ha interessato il comune di Assisi provocando diversi allagamenti.

Secondo quanto risulta all'ANSA da fonti del Comune non ci sono problemi per le persone.

La pioggia intensa ha interessato anche altre zone dell'Umbria Il comando dei vigili del fuoco di Perugia ha dirottato molte delle partenze ad Assisi, in particolare nell'area collinare della città.

Secondo gli stessi vigili l'evento meteorologico è stato improvviso e violento seppur interessando una zona limitata e in particolare le località Ponte Grande e Pian della Pieve.

Allagato anche il reparto di radiologia dell'ospedale di Assisi dove è arrivata una partenza per ripristinare la situazione.

Esondato il fiume Tescio.

Allagamenti anche Nocera Umbra scalo dove è caduta una pianta che - si apprende sempre dai vigili del fuoco - ha interrotto la Flaminia in prossimità del passaggio a livello.

Esondato il Topino in località Ponte Rio di Valtopina con l'evacuazione di due famiglie.

Sempre nella zona di Nocera scalo è stato recuperato un camper parcheggiato nel piazzale di uno stabilimento a causa di allagamento. Nella stessa zona - spiegano ancora i vigili del fuoco - l'esondazione del Topino ha portato via una roulotte e una cisterna di gasolio fermatesi sotto al ponte della ferrovia.

Sul posto i vigili del fuoco di Gaifana e il sindaco di Valtopina.

Anche Orvieto è stato interessato da copiose precipitazioni accompagnate da grandine che hanno causato allagamenti e cadute di rami. La situazione più complessa viene segnala dal Comune nella zona industriale di Fontanelle di Bardano dove c'è stato il sollevamento dei coperchi della fognatura con fuoriuscita dei acqua che si è infiltrata sotto il manto stradale e si è riversata nel sottopasso ferroviario allagandolo per circa 50 centimetri. Alcune attività e abitazioni sono rimaste isolate per circa due ore. Sul posto sono intervenuti i volontari del gruppo comunale della protezione civile di Orvieto e ora la situazione è tornata alla normalità. (ANSA).