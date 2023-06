Ammazzato di botte, fermo convalidato per i due 16enni

(ANSA) - NAPOLI, 23 GIU - Il giudice per le indagini preliminari del tribunale per i minori di Napoli a convalidato il fermo emesso nei confronti dei due sedicenni accusati di aver percorso a morte il clochard di origini ghanesi ucciso nei giorni scorsi a Pomigliano D'Arco, in provincia di Napoli. Il giudice ha anche disposto il trasferimento nel carcere minorile di Nisida. Il reato contestato dai carabinieri di Castello di Cisterna e di Pomigliano d'Arco dei confronti dei due sedicenni e l'omicidio volontario aggravato dai futili motivi e dalla crudeltà. (ANSA).