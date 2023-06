Ucciso un 43enne a Bari con due colpi di pistola

(ANSA) - BARI, 22 GIU - Un 43enne è stato ucciso con due colpi di pistola la scorsa notte a Bari, all'interno di un palazzo in via Napoli. L'omicidio è avvenuto alle 2. Sono intervenuti i carabinieri chiamati dal personale del 118. La vittima, a quanto si apprende, avrebbe precedenti penali.

Sul luogo dell'omicidio, oltre al magistrato che dirige le indagini, è intervenuta la sezione investigazioni scientifiche del comando provinciale dei Carabinieri per eseguire tutte le attività di sopralluogo. (ANSA).